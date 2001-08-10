В России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным днем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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День любви, семьи и верности, который отмечается в РФ 8 июля, можно сделать выходным для многодетных родителей. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что День любви, семьи и верности надо на федеральном уровне сделать выходным для многодетных семей. В крайнем случае можно рекомендовать региональным властям и работодателям делать его выходным для семей с детьми", - сказал Гриб.

По его словам, семьям важно проводить этот день вместе. "Родители могут побыть с детьми, поучаствовать вместе в каких-то праздничных мероприятиях, отметить его в семейном кругу. Предоставление выходного подчеркнет уважение со стороны государства, общества и бизнеса к семьям с детьми", - считает замсекретаря ОП.

День семьи, любви и верности - всероссийский праздник, который отмечается ежегодно 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. Официально установлен праздником указом президента РФ в 2022 году.