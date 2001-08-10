В Долинском районе продолжают искать 42-летнего мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поиски 42-летнего мужчины, потерявшегося в Долинском районе, продолжаются. В спасательной операции задействованы восемь спасателей поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области. Специалисты работают с двумя служебными собаками, также используются две единицы техники.

На предыдущем этапе спасатели обследовали лесной массив, прилегающий к дачному сектору. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении МЧС, поисковые мероприятия ведутся ежедневно. Сотрудники ведомства продолжают прочёсывать территорию в районе пропажи.

Информация о возможном местонахождении мужчины остаётся открытой. Спасатели призывают всех, кто располагает какими-либо сведениями, сообщить по телефонам экстренных служб. Поисковая операция находится в активной фазе.