Сахалинский зоопарк приглашает на показательные кормления рыбных филинов и оленей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк приглашает детей и взрослых на мероприятия 4 и 5 июля. Участие во всех активностях бесплатное – по входному билету в зоопарк. Организаторы подготовили насыщенную программу на оба выходных дня.
В субботу, 4 июля, в 12:00 начнётся программа ко Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут семейные конкурсы, викторины, квесты и знакомство с пушистыми и пернатыми семьями, которые живут по соседству. Первый час под открытым небом будут работать несколько интерактивных площадок. В 13:00 участников пригласят на квест «По следам исчезнувших», а в 14:00 проведут мастер-класс «МультЗооСемья». Место встречи – площадка под открытым небом перед экспозицией «Приматы». В 15:00 того же дня состоится показательное кормление рыбных филинов. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации зоопарка, рыбные филины – моногамные птицы, они создают пару на всю жизнь и долго заботятся о птенцах: молодые особи могут оставаться на родительском участке до одного-двух лет. Сейчас в островном зоопарке нет пары – оба филина самки, но у каждой из них удивительная и непростая история, которую специалисты поведают на мероприятии. Место встречи – экспозиция «Скала».
В воскресенье, 5 июля, в 15:00 гостей ждёт показательное кормление северных оленей и маралов – два обеда по цене одного. Посетители познакомятся с обоими видами и узнают, что объединяет этих животных и чем они отличаются. Северные олени известны тем, что рогами могут похвастаться особи обоих полов, но и маралы не беззащитны – копыта оленей служат грозным оружием, которого опасаются даже медведи. Специалисты зоопарка расскажут об особенностях каждого вида. Место встречи – вольер оленей.
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