Тело 67-летнего мужчины нашли на АЗС в селе Ильинское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области проводит проверку по факту обнаружения тела 67-летнего мужчины. Сотрудники нашли его на территории автозаправочной станции в селе Ильинское Томаринского района. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на месте происшествия следователи не выявили.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном управлении, для установления точной причины гибели специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Именно ее результаты помогут медикам и следователям определить, что привело к смерти пожилого человека. Осмотр места происшествия уже завершили, все видимые обстоятельства сотрудники зафиксировали.

По окончании проверки следствие примет процессуальное решение.