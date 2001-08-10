Тихоокеанское
информационное агентство
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09:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тело 67-летнего мужчины нашли на АЗС в селе Ильинское

Тело 67-летнего мужчины нашли на АЗС в селе Ильинское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области проводит проверку по факту обнаружения тела 67-летнего мужчины. Сотрудники нашли его на территории автозаправочной станции в селе Ильинское Томаринского района. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на месте происшествия следователи не выявили.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном управлении, для установления точной причины гибели специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Именно ее результаты помогут медикам и следователям определить, что привело к смерти пожилого человека. Осмотр места происшествия уже завершили, все видимые обстоятельства сотрудники зафиксировали.

По окончании проверки следствие примет процессуальное решение.

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