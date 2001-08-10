Тихоокеанское
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09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресекли 159 нарушений ПДД

За сутки на Сахалине пресекли 159 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 159 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы отстранили от управления транспортными средствами четырёх водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения.

Помимо нетрезвых нарушителей, полицейские задержали 15 автомобилистов, не имеющих водительских прав либо лишённых права управления по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники привлекли к административной ответственности шестерых водителей за тонировку стёкол, четверых – за технические неисправности машин, троих – за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки. Ещё четверо водителей выехали на встречную полосу, трое управляли незарегистрированными транспортными средствами, а один нарушил правила перевозки детей.

Инспекторы составили 12 административных протоколов на водителей, которые не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Семь автомобилей сотрудники задержали и поместили на специализированную штрафную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за минувший день зарегистрировали 4523 нарушения правил дорожного движения на территории области.

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