За сутки на Сахалине пресекли 159 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 159 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы отстранили от управления транспортными средствами четырёх водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения.

Помимо нетрезвых нарушителей, полицейские задержали 15 автомобилистов, не имеющих водительских прав либо лишённых права управления по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники привлекли к административной ответственности шестерых водителей за тонировку стёкол, четверых – за технические неисправности машин, троих – за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки. Ещё четверо водителей выехали на встречную полосу, трое управляли незарегистрированными транспортными средствами, а один нарушил правила перевозки детей.

Инспекторы составили 12 административных протоколов на водителей, которые не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Семь автомобилей сотрудники задержали и поместили на специализированную штрафную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за минувший день зарегистрировали 4523 нарушения правил дорожного движения на территории области.