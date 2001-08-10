В Корсаковском районе водитель сбил шестилетнего велосипедиста во дворе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 1 июля 2026 года в селе Соловьевка Корсаковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. На дворовой территории дома 4 ДОС 30-летний водитель автомобиля Toyota Corona совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Шестилетний мальчик выехал из-за стоящего транспортного средства, и водитель не успел среагировать.

Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, в результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.