Муниципальные службы Южно-Сахалинска сообщают о проблемах с вывозом мусора из-за парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске работа регионального оператора по обращению с коммунальными отходами была затруднена из-за парковки личного автотранспорта, заблокировавшего подъездные пути к ряду контейнерных площадок.

Наиболее показательный инцидент произошел около контейнерной площадки по адресу: улица Украинская, 105. Из-за припаркованного автомобиля, перекрывшего проезд для спецтехники, вывоз отходов стал невозможен, что привело к их критическому накоплению. Вследствие этого пакеты с бытовыми отходами были складированы гражданами непосредственно на транспортное средство нарушителя.

Региональный оператор напоминает автовладельцам о недопустимости перекрытия подъездных путей к местам накопления отходов. Подобные действия не только препятствуют своевременному вывозу твердых коммунальных отходов, но и нарушают санитарно-эпидемиологические нормы, приводя к образованию стихийных свалок.

На территории Сахалинской области действует административная ответственность за воспрепятствование деятельности по обращению с отходами. Для нарушителей, игнорирующих требования санитарной безопасности, предусмотрены административные штрафы. Для граждан сумма составляет от 1,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 50 тысяч, для юрлиц - до 100 тысяч рублей.

Ответственное отношение к выбору места для стоянки позволит избежать не только антисанитарии на контейнерной площадке и загрязнения прилегающей территории, но и сэкономит ваши личные средства, а также убережет имущество от возможных «осуждающих» действий со стороны раздраженных жильцов.