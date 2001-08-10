В Долинске прошла встреча росгвардейцев с воспитанниками спортивной школы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Управлении Росгвардии по Сахалинской области в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» состоялась встреча сотрудников отряда мобильного особого назначения «Тайфун» с воспитанниками детской спортивной школы города Долинска.
Мероприятие началось со знакомства ребят с историей образования отряда, основными этапами деятельности и повседневными служебно-боевыми задачами. Представитель ОМОН рассказал о роли сотрудников подразделения в обеспечении правопорядка, участии в специальных операциях, а также подчеркнул важность боевой и физической подготовки.
В продолжение встречи школьникам представили образцы вооружения, экипировку, форменное обмундирование и средства защиты, используемые сотрудниками Росгвардии при выполнении служебных задач. Под присмотром росгвардейцев желающие смогли примерить отдельные элементы снаряжения и сделать памятные фотографии.
Особой частью мероприятия стала демонстрация работы кинолога со служебной собакой. Четвероногий напарник показал навыки послушания и обнаружения условно опасных предметов. Кинолог также объяснил ребятам, как правильно вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрозы, а также какие действия необходимо предпринять при обнаружении подозрительных предметов.
В завершение сотрудники Управления провели познавательную викторину, посвящённую 10-летию Росгвардии и 215-летию войск правопорядка. По сумме набранных баллов организаторы определили победителей, которым вручили сувениры с символикой ведомства. Завершилась встреча общим памятным фото.
«Такие встречи важны для поддержания связи с молодёжью. Они помогают прививать уважение к государственной службе, формируют положительное представление о сотрудниках правоохранительных органов, а также закрепляют у ребят знания о правилах безопасности в чрезвычайных ситуациях», – отметил офицер сахалинского ОМОН «Тайфун» капитан полиции Евгений К.
В юбилейный для ведомства год, когда отмечается 10-летие Росгвардии и 215-летие войск правопорядка, Управление Росгвардии по Сахалинской области продолжает проводить спортивные, познавательные и военно-патриотические мероприятия для молодёжи.
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