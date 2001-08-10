Полуфиналы Кубка Гидростроя по теннису проходят в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Взрослый этап шестого Кубка ГК «Гидрострой» по теннису подходит к завершению. Сегодня спортсмены испытывают свои силы в полуфиналах на кортах спортивного комплекса «G-sport».
Напомним, в состязании участвуют более 200 спортсменов из Хабаровска, Владивостока, Находки, Москвы, Ленинградской и Сахалинской областей, Тюмени и Уфы.
Соревнования организованы компанией «Гидрострой». Поддержка тенниса на Сахалине оказывается также в рамках реализации государственной программы «Спорт России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.
Завтра 11 июля состоятся финальные теннисные поединки с 9:00 до 15:00 в СК «Гидрострой». При улучшении погодных условий соревнования пройдут на кортах парка им. Ю.А.Гагарина и на базе гостиничного комплекса «Санта».
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