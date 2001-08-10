Тихоокеанское
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09:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 15 пьяных водителей

За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 15 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие три дня на дорогах Сахалинской области зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 394 нарушения правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления 15 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Помимо нетрезвых нарушителей, полицейские задержали 47 автомобилистов, не имеющих водительских прав либо лишённых права управления по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники привлекли к административной ответственности 12 водителей за управление незарегистрированными транспортными средствами, 27 – за тонировку стёкол, 15 – за технические неисправности машин. Шесть водителей нарушили правила перевозки детей, трое выехали на встречную полосу, 18 – нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки, а один водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

Инспекторы составили 43 административных протокола на водителей, которые не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. 37 автомобилей сотрудники задержали и поместили на специализированную штрафную стоянку. Всего за три дня профилактических мероприятий инспекторы пресекли почти 400 нарушений на дорогах области.

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