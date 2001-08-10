За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 15 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие три дня на дорогах Сахалинской области зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 394 нарушения правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления 15 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Помимо нетрезвых нарушителей, полицейские задержали 47 автомобилистов, не имеющих водительских прав либо лишённых права управления по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники привлекли к административной ответственности 12 водителей за управление незарегистрированными транспортными средствами, 27 – за тонировку стёкол, 15 – за технические неисправности машин. Шесть водителей нарушили правила перевозки детей, трое выехали на встречную полосу, 18 – нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки, а один водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

Инспекторы составили 43 административных протокола на водителей, которые не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. 37 автомобилей сотрудники задержали и поместили на специализированную штрафную стоянку. Всего за три дня профилактических мероприятий инспекторы пресекли почти 400 нарушений на дорогах области.