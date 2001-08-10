Главы дальневосточных городов обсудят в Южно-Сахалинске развитие городской среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начал работу двухдневный межрегиональный семинар «Современные подходы к развитию и управлению городской средой». Организаторами выступили Минвостокразвития, Минстрой России, КРДВ и правительство Сахалинской области. Участие принимают более 50 глав муниципалитетов, архитекторов и специалистов из Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, Еврейской автономной областей, Бурятии и других регионов ДФО.
Цель семинара – сформировать у муниципальных команд компетенции в стратегическом развитии территорий, проектировании и эксплуатации общественных пространств, а также привлечении внебюджетных средств. С приветствием выступили представители Минвостокразвития, Минстроя и министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов. Замминистра Эльвира Нургалиева подчеркнула, что формирование комфортной среды – ключевая задача мастер-планов, а семинары помогают готовить сильные заявки на всероссийские конкурсы.
Эксперты представили опыт Сахалинской области по управлению территориями с использованием бережливых технологий, реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и вовлечению бизнеса. Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что за счёт проекта на островах появились две сотни новых парков, скверов и набережных. Отдельный блок посвятили благоустройству в дальневосточном климате, созданию закрытых пространств и интеграции арт-объектов.
Практическая часть включает выезды в Корсаков и Южно-Сахалинск – участники посмотрят набережные, парки и скверы, реализованные по федеральным программам. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, полученные знания помогут муниципалитетам при подготовке заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
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