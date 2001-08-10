Сотрудники ДПС задержали иностранцев с наркотиками в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС задержали двух иностранных граждан с наркотическими веществами. Инспекторы обратили внимание на мужчин в районе дома № 19 по улице Ермака. Во время проверки документов полицейских насторожило странное поведение молодых людей, и они приняли решение провести личный досмотр.

В кармане куртки одного из задержанных инспекторы обнаружили пачку из-под сигарет. Внутри лежали свёртки с кристаллическим веществом белого цвета. На место происшествия сотрудники вызвали следственно-оперативную группу. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной ГИБДД, согласно справке об исследовании, изъятое вещество – это наркотические смеси героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Общая масса изъятого составила 9,89 грамма.

В отношении обоих задержанных – им по 22 года – следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Расследование продолжается.