Сотрудники ДПС задержали иностранцев с наркотиками в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС задержали двух иностранных граждан с наркотическими веществами. Инспекторы обратили внимание на мужчин в районе дома № 19 по улице Ермака. Во время проверки документов полицейских насторожило странное поведение молодых людей, и они приняли решение провести личный досмотр.
В кармане куртки одного из задержанных инспекторы обнаружили пачку из-под сигарет. Внутри лежали свёртки с кристаллическим веществом белого цвета. На место происшествия сотрудники вызвали следственно-оперативную группу. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной ГИБДД, согласно справке об исследовании, изъятое вещество – это наркотические смеси героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Общая масса изъятого составила 9,89 грамма.
В отношении обоих задержанных – им по 22 года – следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Расследование продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня Назван самый дорогой для жизни регион Дальнего Востока
09:40 Сегодня В Южно-Сахалинске автомобиль сбил 7-летнего самокатчика
09:38 Сегодня За сутки на Сахалине пресечено 115 нарушений ПДД и задержаны 6 пьяных водителей
08:58 Сегодня В России планируют расширить программу обеспечения многодетных семей автомобилями
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
09:18 3 Июля Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
18:06 2 Июля В парке Южно-Сахалинска запретили электросамокаты и ограничили выгул собак
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня Семейный фестиваль с шестью тематическими зонами пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля
- 10:44 Вчера Интеллектуальные игры и мастер-классы прошли на библиотечных площадках "Крыльев Сахалина"
- 15:33 3 Июля В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
- 10:15 3 Июля Сахалинский зоопарк приглашает на показательные кормления рыбных филинов и оленей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?