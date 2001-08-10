Назван самый дорогой для жизни регион Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мае 2026 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Камчатском крае составила 42 215,30 рубля. Это второй показатель на Дальнем Востоке, пишет ИА «Кам 24».

Среди регионов Дальневосточного федерального округа Камчатский край занимает второе место по абсолютной цене потребительской корзины. Дороже набор только в Чукотском автономном округе – 45 846,08 рубля. Среднероссийский показатель – 26 672,7 рубля.

В остальных субъектах округа, по данным Камчатстата, цены набора заметно ниже. В Магаданской области показатель равен 35 729,52 рубля, в Якутии – 34 288,70 рубля, в Сахалинской области – 32 401,42 рубля.

Минимальную стоимость набора в ДФО зафиксировали в Забайкальском крае – 26 988,78 рубля и в Республике Бурятия – 27 237,31 рубля.

Получается, что за один и тот же набор товаров и услуг житель Камчатки заплатит более 42 тысяч рублей, в то время, когда житель Бурятии всего около 27 тысяч рублей.