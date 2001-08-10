В России планируют расширить программу обеспечения многодетных семей автомобилями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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В Государственной думе намерены пересмотреть действующую программу льготного обеспечения многодетных семей автомобилями. Планируется не только изменить сам подход к предоставлению такой поддержки, но и значительно расширить число её участников, сообщает ТАСС.

Как сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции в Москве, этот вопрос уже обсуждался с представителями Министерства промышленности и торговли. По словам парламентария, стороны пришли к договорённости о полной переработке существующего механизма. Совместно с регионами будут отработаны оптимальные решения, чтобы сделать получение автомобилей более адресным и доступным для многодетных семей.

При этом Анна Кузнецова отметила, что текущая эффективность программы оценивается как низкая. В качестве примера она привела статистику прошлого года, когда автомобилями удалось обеспечить лишь около 800 семей, причём отдельного учёта многодетных семей в рамках программы не ведётся. Как передаёт ТАСС, вице-спикер выразила надежду на то, что отработка механизмов на региональном уровне позволит в дальнейшем выйти на общефедеральное решение.