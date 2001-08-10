В Южно-Сахалинске автомобиль сбил 7-летнего самокатчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Авария случилась вечером 6 июля 2026 года в районе дома № 1 по улице Науки.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём автомобиля «Toyota Corolla Axio» двигалась в западном направлении. В этот момент на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля на средстве индивидуальной мобильности выехал ребенок, и водитель совершила наезд на него.

В результате столкновения 7-летний пользователь средства индивидуальной мобильности получил телесные повреждения. Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, по факту происшествия сотрудники проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.