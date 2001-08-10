За сутки на Сахалине пресечено 115 нарушений ПДД и задержаны 6 пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на территории Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения. За 6 июля зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
В ходе профилактических рейдов инспекторы пресекли 115 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание уделялось пресечению управления транспортом в нетрезвом состоянии — задержаны и отстранены от управления 6 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Кроме того, 18 водителей привлечены к ответственности за отсутствие права управления транспортными средствами либо за управление после лишения прав по решению суда.
Как сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД по Сахалинской области, также к административной ответственности привлечены 10 водителей за управление автомобилями с тонированными стёклами, 2 — за наличие технических неисправностей, 2 — за выезд на полосу встречного движения, 1 — за управление незарегистрированным транспортным средством и 1 — за нарушение правил перевозки детей. Один пешеход привлечён за нарушение ПДД. На 8 водителей составлены административные материалы за неуплату административных штрафов по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Задержаны и помещены на специализированную стоянку 11 автомобилей.
Стационарными комплексами фото- и видеофиксации за минувшие сутки зафиксировано 3180 нарушений Правил дорожного движения.
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