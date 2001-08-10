Интеллектуальные игры и мастер-классы прошли на библиотечных площадках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова приняла участие в XII фестивале авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Мероприятие прошло 3–4 июля на территории дронопорта «Пушистый» в Корсаковском районе. Библиотечные площадки, расположенные в зоне «Улица культуры», работали оба дня фестиваля. Программа включала интеллектуальные игры, викторины, творческие мастер-классы, книжные выставки и спортивные активности.

В первый день, 3 июля, гости фестиваля приняли участие в интеллектуальной игре «Ты остров или материк?», викторинах «В небе над Сахалином» и «150 вопросов о Сахалинской области», посетили книжную выставку «Новинки краеведческой литературы». На мастер-классах «Ритм ветра» и «Сахалинские пейзажи» участники создавали бумажные вертушки и расписывали камни акриловыми красками. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, во второй день, 4 июля, программа продолжилась мастер-классом «Покоритель неба», на котором участники изготавливали картонные самолёты в технике моделирования. Также состоялись викторина «Тайны книжных страниц» и литературная игра «Угадай писателя-юбиляра 2026 года и его произведение».

Общее количество посетителей библиотечных площадок за два дня превысило 1500 человек. Мероприятия пользовались интересом у гостей всех возрастов – от детей до взрослых. Сотрудники СахОУНБ благодарят всех участников фестиваля за тёплую атмосферу и ждут встречи на «Крыльях Сахалина» в следующем году. Библиотека продолжит развивать выездные форматы работы на крупных городских и региональных событиях.