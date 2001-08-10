В Южно-Сахалинске у реки Сусуя нашли мертвого 40-летнего мужчину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области организовал процессуальную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины. Тело нашли в районе реки Сусуя в областном центре. Следователи выехали на место происшествия и провели осмотр.
В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели мужчины специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, экспертам предстоит ответить на ключевые вопросы по данному делу.
По результатам проверки сотрудники следственного отдела примут процессуальное решение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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