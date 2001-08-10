Тихоокеанское
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08:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске у реки Сусуя нашли мертвого 40-летнего мужчину

В Южно-Сахалинске у реки Сусуя нашли мертвого 40-летнего мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области организовал процессуальную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины. Тело нашли в районе реки Сусуя в областном центре. Следователи выехали на место происшествия и провели осмотр.

В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели мужчины специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, экспертам предстоит ответить на ключевые вопросы по данному делу.

По результатам проверки сотрудники следственного отдела примут процессуальное решение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

 

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