На Камчатке стая собак напала на ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке бездомные собаки напали на ребёнка в микрорайоне Авача. Видео, опубликованное в соцсетях, привлекло внимание следствия, сообщает ИА «Кам 24».

Как рассказали в краевом следственном управлении, поводом для начала проведения проверки стала опубликованная в социальных сетях видеозапись, на которой несколько собак бросаются на малолетнего ребёнка.

Это произошло в посёлке Авача. На кадрах видно, как по двору идёт пожилая женщина в сопровождении нескольких крупных собак. Спустя некоторое время во двор выходит ребёнок. После этого собаки устремляются в сторону школьника. Испугавшись, ребёнок с криком убегает. К счастью, информации о нападении или полученных травмах не поступало. Однако местные жители опасаются, что подобные ситуации могут повториться.

«По факту произошедшего организована процессуальная проверка по статье о халатности. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым опасные животные оказались на улице без контроля. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях», – прокомментировали в СУ СК по Камчатскому краю.