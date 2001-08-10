Тихоокеанское
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09:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тело мужчины нашли в автомобиле в реке Красная на Сахалине

Тело мужчины нашли в автомобиле в реке Красная на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Сахалинской области организовал процессуальную проверку по факту обнаружения тела 39-летнего местного жителя. Следователи установили, что тело мужчины нашли в салоне автомобиля. Машина находилась в русле реки Красная вблизи села Ясное Тымовского района.

Следователи осмотрели место происшествия и не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели мужчины специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки сотрудники следственного отдела примут процессуальное решение. Правоохранители продолжают устанавливать картину произошедшего.

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