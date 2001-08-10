В Южно-Сахалинске начали благоустраивать детские площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск присоединился к всероссийской акции по благоустройству детских игровых зон. Первой точкой областного центра стала детская площадка во дворе домов № 165, 167 и 167а по улице Комсомольской. Участники акции привели в порядок игровое оборудование – обновили краской качели, горки и малые архитектурные формы.

К волонтёрам присоединились и сами адресаты мероприятия – ребята, которые постоянно гуляют в этом дворе, с энтузиазмом помогали взрослым. Как отмечают организаторы, это хороший способ отвлечь детей от гаджетов в сторону общественной работы.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, участник акции, преподаватель Сахалинского техникума сервиса Александр Алексеев сообщил, что совместно с коллегами они дают старт серии мероприятий по благоустройству города. Эту площадку выбрали первой, потому что от жителей района поступали обращения. Впереди – другие дворы, где также приведут в порядок детские зоны. Цель акции – сделать Южно-Сахалинск красивее и комфортнее для отдыха горожан.

Всероссийская акция по благоустройству детских площадок стартовала в июне. Мероприятия в Южно-Сахалинске и планировочных районах пройдут на протяжении всего летнего периода. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к работам в своих дворах.