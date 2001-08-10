Южно-Сахалинск отпразднует День города с помощью национальных деревень
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске идет активная подготовка к празднованию Дня города. Традиционно основные торжества развернутся в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, где сейчас работают над масштабным проектом «Город единства народов», в котором объединятся культуры разных этносов, проживающих на Сахалине.
Так, в парке появятся порядка 7 «национальных деревень», каждая из которых будет воссоздавать быт и культуру разных народов. Специально для этнографических зон мастера вручную создают декорации и тантамарески — яркие фигуры для фотографирования. Отметим, что творческая мастерская художников работает на открытом воздухе прямо на территории парка.
- Этот год объявлен Годом единства народов, поэтому работаем в этом направлении. Стараемся в точности воспроизвести национальные мотивы в костюмах фигур, чтобы люди могли сделать интересные снимки на память. Это будут самые разные образы, например, русская пара, изображающая девушку в кокошнике и парня в косоворотке, - рассказывает преподаватель детской художественной школы Владимир Березовский, который сейчас трудится над росписью арт-объектов.
По информации заместителя директора департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Марины Медведенко, в День города, который отметят 12 сентября, жителей и гостей островной столицы ждет обширная культурно-развлекательная программа: концерты, мастер-классы, тематические площадки, дегустации национальной кухни и многое другое.
Афиша Дня города будет размещена в СМИ и социальных сетях администрации города.
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