Новая мера поддержки семей с низким доходом: как получить помощь в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С июня Отделение СФР по Сахалинской области предоставляет новую меру поддержки семьям со среднедушевым доходом менее полутора прожиточных минимумов в регионе. Важное условие — родителями должен быть уплачен налог на доходы физических лиц за прошлый год.

Выплата полагается официально работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при условии очного обучения). Доход семьи за прошлый год не превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленную в регионе — 36 175,5 рублей.

При расчёте дохода учитываются зарплата, пенсии, пособия, стипендии, алименты, проценты по вкладам и доходы от продажи имущества. При этом налоговые вычеты (например, за лечение или обучение) в доходе не учитываются и не влияют на право получения выплаты. Также оценивается движимое и недвижимое имущество семьи. При назначении выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи — аналогичная той, что действует для единого пособия.

«Главное, чтобы у родителей и детей было гражданство РФ и постоянное проживание в России, а с доходов за прошлый год был уплачен НДФЛ. Оформить выплату может каждый работающий родитель — даже если они в разводе. Но помните: при наличии задолженности по алиментам в выплате откажут», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Надежда Синицына.

Заявления от родителей принимаются до 1 октября 2026 года и его можно подать одновременно обоим родителям — выплата назначается отдельно на каждого. Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней, ещё до 5 дней требуется для перечисления средств. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области или в МФЦ.

Подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).