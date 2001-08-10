26 сахалинцев и курильчан получили финансирование на открытие своего дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане открыли проекты в производстве деревянных изделий и кормов для животных, столярных и плотничных работах, бухгалтерских и юридических услугах, изготовлении изделий из бетона, ремонте автомобилей, грузоперевозках, доставке продуктов, а также в сфере парикмахерских и косметических услуг.

«Финансовую помощь на старт получили 26 человек: 18 — по 128 тысяч рублей, еще восемь — по 192 тысячи. Повышенный размер поддержки предусмотрен для отдельных категорий граждан. Это участники СВО, люди с инвалидностью, многодетные и одинокие родители», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Свой вариант занятости при поддержке специалистов нашел и житель Смирных Игорь Отроковчук. Более 20 лет он работал тренером по мотокроссу, но в 2025 году отделение закрыли на время реконструкции спортивной школы и мототрассы. Расставаться со сферой, которой посвятил большую часть профессиональной жизни, сахалинец не хотел.

В 2026 году он обратился в Смирныховский Кадровый центр. Вместе с карьерными консультантами оценил свой опыт и навыки и решил использовать их уже в собственном деле. Игорь оформил самозанятость и начал оказывать технические услуги в мотосреде — заниматься обслуживанием мотоциклов.

«После закрытия отделения было непросто. Мотокросс для меня — не просто работа, а большая часть жизни. В Кадровом центре помогли посмотреть на мой опыт с другой стороны и понять, что его можно использовать в собственном деле. Теперь я могу продолжать работать в знакомой сфере и развивать новое направление», — поделился Игорь Отроковчук.

Путь к своему делу начинается с консультации. Карьерные консульанты помогают оценить идею, разобраться в условиях поддержки, подготовить бизнес-план и представить его экспертной комиссии.

Полученные деньги можно потратить на аренду и ремонт помещения, оборудование, мебель и технику, материалы, программное обеспечение, рекламу и подключение к необходимым сетям.

После получения поддержки предпринимателю необходимо подтвердить расходы документами и вести дело не менее двух лет. Если средства использованы не по назначению, расходы не подтверждены или проект закрыт раньше установленного срока, деньги подлежат возврату.

Ближайшая защита бизнес-планов состоится 16 сентября. До этого будущие предприниматели могут вместе со специалистами Кадрового центра доработать расчеты и подготовить проект к рассмотрению.

Получить консультацию по открытию своего дела и доступным мерам поддержки можно в любом филиале регионального Кадрового центра.

Материал: Каждровый центр Сахалинской области.