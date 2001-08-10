Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
16:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта

В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии празднования 81-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта.

Репетиции парада пройдут 26, 28 и 30 августа (генеральная репетиция) на площади Славы. На время проведения мероприятий будет действовать временное ограничение для проезда транспорта по улице Горького от Коммунистического проспекта до поворота на среднюю площадку «Горного воздуха»:

- 26 и 28 августас 19.00 до 22.30;

- 30 августас 08.00 до 12.30.

Объезд будет осуществляться по проспекту Победы, улице Тихоокеанской и проезду М. Зацаринного. Также в дни проведения репетиций будет ограничена парковка автомобилей по всему периметру площади Славы с 7.00 до 19.00.

О возможных изменениях в схеме организации дорожного движения будет сообщено дополнительно.

Автобусы маршрутов №№ 2ч, 2пр, 7ч, 7пр, 28ч, 28пр, 34, 62, 104 на время ограничений будут двигаться по улицам Пограничной и Комсомольской.

Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда.

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