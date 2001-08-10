«Кристалл U18» готовится к сезону ЮХЛ под руководством нового тренера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккейная команда «Кристалл U18», выступающая в Юношеской хоккейной лиге, начала подготовку к новому сезону с обновленным игровым и тренерским составами. Главным тренером команды стал Михаил Злобин. Специалист более десяти лет работал в системе владивостокского ХК «Адмирал»: тренировал юных хоккеистов, возглавлял «Адмирал U18», а также занимался с командой «Тайфун» в Молодежной хоккейной лиге.

- В первую очередь, ставлю задачу обучить ребят правильным действиям на льду. Команда состоит из юношей в возрасте 15-17 лет, причем кто-то уже давно занимается в спортшколе «Кристалл», кто-то пришел из других команд. Поэтому работы предстоит много. Сами хоккеисты сейчас от тренировки к тренировке становятся сплоченнее, присматриваются друг к другу. Поэтому появляются общие интересы, и ребята начинают дружить. Это очень важно, - отметил Михаил Злобин.

Тренерский штаб ставит перед стартом нового сезона ЮХЛ самые амбициозные планы. Задача минимум – быть в тройке призеров, максимум – выиграть турнир.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области