«Покоритель неба»: сахалинские подростки вдохновились историей Михаила Водопьянова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интерактивное занятие «Покоритель неба: над просторами Родины», приуроченное ко Дню Воздушного Флота России, 17 августа прошло в главной островной библиотеке в рамках проекта «Библиотека на открытом воздухе» и было организовано для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Маячок"» в возрасте от 10 до 14 лет.
Участники познакомились с биографией и достижениями легендарного советского лётчика Михаила Водопьянова. Особое внимание было уделено его героическому перелёту из Хабаровска на Сахалин в 1930 году, который открыл регулярную воздушную линию, что стало важной вехой в развитии авиации на Дальнем Востоке. Ребята также узнали о ключевой роли пилота в операции по спасению челюскинцев и о его боевых вылетах в годы Великой Отечественной войны.
Практическая часть занятия включала мастер-класс по созданию моделей самолётов из картона. Каждый участник изготовил собственную модель, вложив в неё частичку труда и фантазии, что позволило по-новому взглянуть на устройство авиационной техники.
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