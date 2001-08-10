Без комиссий против скорости переводов: что важнее для российских работников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Дальнем Востоке ключевым фактором становятся бесплатные подписки на сторонние сервисы, которые банк предлагает за использование своих карт. Жители Сибири значительно чаще других обращают внимание на удобство мобильного приложения и скорость денежных переводов. При выборе зарплатного банка россияне в первую очередь ориентируются на программу лояльности и территориальную доступность: близость отделений и банкоматов остаётся решающим аргументом для многих категорий клиентов.
Исследование также показало, что каждый третий россиянин самостоятельно выбирал банк для получения зарплаты, причём в Сибири таких респондентов особенно много. С точки зрения банка такие клиенты ничем не отличаются от тех, кто пришёл через работодателя: им доступны те же программы лояльности и акции. Для Центрального округа, напротив, типична ситуация, когда работодатель сам определяет зарплатный банк для сотрудников. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных в целом удовлетворены своим текущим банком и картой. Исключение составляет Приволжье, где люди чаще упоминают нюансы: низкий процент на остаток, невыгодный кешбэк и мелкие раздражающие комиссии.
Сразу после зачисления зарплаты около половины россиян оставляют все средства в основном банке. Ещё треть респондентов часть зарплаты переводят на карты других банков, чтобы получить более высокий кешбэк или воспользоваться выгодными депозитными предложениями. Сервисами автоматического перевода через СБП по установленному графику пользуется меньшинство, хотя на Северном Кавказе доля подключивших такие автоплатежи заметно выше среднего по стране.
В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов.
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