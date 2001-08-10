Фотограф из Южно-Сахалинска стал победителем в номинации конкурса фотографии «СВЕТ и ЦВЕТ»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ельце назвали победителей и призеров III Международного конкурса фотографии «СВЕТ и ЦВЕТ». На сцене историко-культурного центра «Прожектор» чествовали 32 авторов из 17 российских городов географией от Химок и Коврова до Южно-Сахалинска и Владивостока, а также белорусских Минска и Могилева, финского Лахти и немецкого Фрайбурга.

Темой конкурса в этом году стала «Новая реальность: через настоящее в будущее», а его организаторами выступили Администрация городского округа город Елец и Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» при поддержке компании JTI Россия.

Полная свобода творческого высказывания, инклюзивность и масштаб являются отличительными чертами конкурса. За победу в 10 номинациях боролись как фотографы- профессионалы, так и любители из 74 регионов России и 25 стран Европы, Азии, Африки и обеих Америк.

Всего два обязательных условия: возраст от 18 лет и новизна – на конкурс принимались только работы, созданные с января 2025 по апрель 2026 года, а его тема меняется ежегодно. Такой подход позволил объединить авторов с разным опытом, художественным языком и взглядом на современность. Им разрешалось использовать не только традиционную съемку, но и любые художественные техники и приемы, выходя за рамки простой фотофиксации реальности.

Конкурсные работы оценивало международное жюри, в состав которого вошли известные фотографы и эксперты в сфере современного искусства. Из 7662 поступивших на конкурс работ они отобрали 420 фотографий финалистов, которым признание на столь высоком профессиональном уровне открывает новые возможности для развития и карьерного роста.

Фотограф из города Южно-Сахалинска Александр Гайворон стал победителем в номинации «Сильнее вместе» с серией фотографий «Единство в море», воспевающих слаженную, но такую трудную работу рыбаков.

– Рад был принять участие в таком масштабном конкурсе-фестивале. Очень хотел приехать в Елец, но не позволяет работа, да и путь с Сахалина не близкий. В следующем году хотелось бы участвовать, главное снять что-то достойное, – поделился впечатлениями Александр.

Первыми работы победителей увидели посетители выставки, открывшейся 13 августа в Городском парке Ельца. Она дала старт одноименному с конкурсом фестивалю «СВЕТ и ЦВЕТ», который прошел в старинном русском городе уже в третий раз.

Ещё одна знаковая выставка фестиваля, посвященная 880-летию Ельца, разместилась на Каракумском мосту. Метафорически перекинуть мостик от прошлого, через настоящее, к будущему удалось за счет творческого дуализма экспозиции. В ней исторические фотографии Ельца из фондов Елецкого городского краеведческого музея перекликаются с работами ельчан и участников фестиваля «СВЕТ и ЦВЕТ», снятых на улицах города в прежние годы.

Всего же участников ждали 12 выставок – как тематических, так и персональных – от мэтров фотографии. Также эксперты фестиваля поделились своим взглядом на современную фотографию и навыками работы в старинных техниках светописи на 15 мастер-классах и 20 лекциях. Впервые прошел мастер-класс по съемке натюрмортов под водой с Сергеем Мартьяхиным и Наталией Агладзе, Валерий Самарин провел увлекательные фотохимические эксперименты, а Джампьеро Ассумма на личном опыте рассказал, как творцу поставить себе на службу искусственный интеллект. Подкрепить полученную теорию практикой можно было на фотопрогулках и в блиц-конкурсах.

Директор конкурса и фестиваля фотографии «СВЕТ и ЦВЕТ» Наталья Ударцева отметила, что фестиваль в этом году отличает большая концентрация творческой энергии, и он задает тренды в сфере фотоискусства:

– Своими не совсем обычными номинациями мы заставили фотографов проявлять больше творческой смекалки, и им это понравилось. О том, что мы попали в нерв времени, говорит востребованность номинации «Через линзу фантазии». Авторам пришлась по душе возможность высказываться не напрямую, «в лоб», а рассказывать о сокровенном, используя различные художественные приемы… В прошлом году жюри отметило проект с Северного Кавказа, выполненный в необычной технике, которую автор назвал «скульптурной фотографией». И в этом году у него появились последователи из Иркутской области – фестиваль создает новые жанры и перекидывает мостики между регионами и странами!

За три года проведения «СВЕТ и ЦВЕТ» в Ельце город стал межконтинентальной площадкой для общения и взаимообогащения людей, интересующихся фотографией, её местом в современном искусстве и общественной жизни. Фестиваль дает возможность увидеть лучшие работы международного конкурса, познакомиться с разными художественными подходами, обсудить будущее фотографии с профессионалами и открыть для себя Елец как пространство, где традиция встречается с новыми идеями и визуальными языками.