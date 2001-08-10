Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области сотрудники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» пресекли противоправную деятельность жителей областного центра – 36-летнего риелтора и его 35-летнего ранее судимого знакомого. Мужчин подозревают в мошенничестве с квартирой в особо крупном размере и покушении на убийство её обманутого владельца.

По предварительным данным, в начале 2024 года специалист по недвижимости помог 56‑летнему горожанину, инвалиду II группы, приобрести квартиру по государственному жилищному сертификату. Затем, пользуясь беспомощностью своего клиента, недобросовестный риелтор решил завладеть его новым жилищем. После сделки злоумышленник продолжил общение с мужчиной, пытаясь втереться к нему доверие. Он регулярно помогал жертве предстоящей аферы по хозяйству, покупал продукты и алкоголь, зная о его пагубной склонности к спиртному.

В 2025 году подозреваемый осуществил свой замысел: он обманом убедил инвалида подписать нотариальную доверенность, дающую право распоряжаться его квартирой. В дальнейшем мошенник вступил в сговор со своим приятелем, которого привлёк в качестве «покупателя». Сообщники договорились, что за переоформление права собственности на жильё риелтор получит 1,5 миллиона рублей и автомобиль подельника. При этом он обязался ускорить уход из жизни бывшего владельца недвижимости. В результате потерпевший лишился прав на жильё: квартира стоимостью 5,7 миллионов рублей была незаконно переоформлена на соучастника, а инициатор махинации получил обещанные деньги и машину.

Далее, желая довести замысел до конца, «чёрный риелтор» решил использовать алкогольную зависимость своего подопечного. Он купил и передал ему опасный кустарный спирт с этанолом и этилацетатом под видом качественного, рассчитывая на летальный исход. Потерпевший решил угостить друзей презентованным напитком, но те отказались из-за резкого запаха. Несмотря на это, подозреваемый принёс ему новую партию такого же губительного продукта.

Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» заранее узнали о готовящемся особо тяжком преступлении. Они оперативно изъяли спиртосодержащую жидкость до того, как мужчина успел выпить смертельную дозу. Экспертиза подтвердила, что изъятый раствор не предназначен для употребления и представляет опасность для жизни и здоровья человека.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности, которые были переданы по подследственности в СУ СК по Сахалинской области, возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции продолжают проверять причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.