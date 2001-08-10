Сахалинские гимнастки завершили сборы гала-концертом «Сахалин зажигает сердца»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заключительный гала-концерт «Сахалин зажигает сердца» прошел в рамках окончания учебно-тренировочных сборов по художественной гимнастике в Аниве. Участие в мероприятии и сборах приняли 64 спортсменки из Южно-Сахалинска, Корсакова, Владивостока и Анивы.

- Одной из главный целей прошедших сборов – это развитие у гимнасток артистизма посредством импровизации и актерского мастерства. Поэтому вместе с девочками работал артист сахалинского театра Александр Ли. Также за время сборов у нас были танцы вместе с Николь Исаковой. Мы изучали много артистики, энергетики во время движения, здесь большой вклад Валерии Фунтовой. А вторая большая цель – это подготовка гимнасток к предстоящим соревнованиям и сезону в целом. Мы провели большую и качественную работу, которой очень довольны. Гала-концерт – это апогей того, что мы смогли вытащить эмоционально из каждого ребенка. Поэтому было интересно увидеть, как они будут перед заполненным залом раскрывать свои образы и передавать их через телодвижения, - рассказала президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ольга Лукина.

Гимнастки подготовили на гала-концерт постановки от хореографов. Некоторые лидеры впервые выступили перед зрителями с новой программой.

- Я приехала из Владивостока специально на эти сборы. Давно хотела на них попасть и наконец-то всё получилось. Очень много новой информации и знаний получила. А еще я подружилась со многими гимнастками с Сахалина. Будем дружить и дальше, - сказала Элина Панкратова.

Гала-концерт стал итоговой логической точкой учебно-тренировочных сборов. А уже 14 августа гимнасток ждут первые испытания – региональные соревнования по художественной гимнастике «Сахалинская краса». Начало в 10:00 спортивном комплексе села Троицкое (ул. Центральная 43В).

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области