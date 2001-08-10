Цифровые глаза Сахалина: от «Безопасного города» к интеллектуальной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках реализации национального проекта «Экономика данных», инициатором которого является Президент России Владимир Путин, в Сахалинской области успешно развивается единая система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Оператором системы выступает подведомственное учреждение Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области — Центр региональной цифровой трансформации. Проект демонстрирует стабильную работу и планомерное расширение.
Работа по созданию комплексной системы безопасности в регионе ведётся с 2017 года. Сегодня инфраструктура АПК «Безопасный город» включает более 10 000 видеокамер, которые обеспечивают круглосуточный контроль за общественными пространствами и ключевыми объектами инфраструктуры. Для обеспечения бесперебойной работы осуществляется постоянный автоматизированный мониторинг работоспособности каждого устройства.
Но сила системы — не в камерах, а в интеллекте. Нейросети не просто записывают, но анализируют и прогнозируют различные события: несанкционированное скопление людей, пересечение запретных зон, обнаружение бесхозных предметов, автомобили из ориентировок и другие инциденты.
Как подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, безопасность сахалинцев и курильчан — наш абсолютный приоритет. Поэтому ведётся активное подключение к системе видеонаблюдения объектов образования (школ, детских садов) и здравоохранения (больниц и поликлиник). Это позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и обеспечивать антитеррористическую защищённость учреждений.
«Наша главная задача — сделать жизнь на островах максимально безопасной, — отмечает министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. — Мы создаём интеллектуальную экосистему, которая проактивно реагирует на угрозы. Особое внимание мы уделяем защите наших детей и старшего поколения, поэтому приоритетом для нас является безопасность социальных объектов».
Руководитель Центра региональной цифровой трансформации Сахалинской области Анатолий Брюханов добавил:
«Десять тысяч камер — это не просто цифра, а десять тысяч цифровых глаз, которые помогают обеспечивать порядок на нашей большой территории. Но сами по себе камеры пассивны. Интеллектуальные алгоритмы превращают этот массив данных в действенный инструмент: система не только фиксирует, но и предугадывает развитие событий».
Ежедневно нейросети обрабатывают видеопотоки с порядка 800 камер в режиме реального времени. ИИ автоматически выявляет признаки правонарушений, скопления людей, оставленные предметы и другие инциденты, оповещая оператора.
Расширяется функционал «Проводников безопасности» — членов «Народной дружины города Южно-Сахалинска «Кречет»». Дружинники осуществляют верификацию инцидентов событий.
Обработанные данные применяются для дальнейшего дообучения моделей искусственного интеллекта, что позволяет повышать точность распознавания и минимизировать количество ложных срабатываний.
Сохранение записей обеспечивается централизованно. Граждане и организации могут получить ссылку на необходимый фрагмент видеоархива двумя способами и предоставить её в правоохранительные органы. Там запись будет храниться в течение полу года:
- Через мобильное приложение «Острова.65» для оперативного запроса коротких роликов.
- Посредством подачи заявки на специальном портале «Сервис запроса архива» для получения выгрузки архивных данных по официальному обращению.
Скачать приложение «Острова.65»:
— App Store: https://clck.ru/33pgAL
— RuStore: https://clck.ru/33tFhm
Однако АПК «Безопасный город» — это гораздо больше, чем видеонаблюдение. В основе управления лежит единая диспетчерская система, где взаимодействуют все городские оперативные службы. Такой подход позволяет решать задачи не только в сфере безопасности, но и в области жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации объектов связи. Единый центр управления обеспечивает быструю реакцию на любые вызовы.
Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области продолжит планомерную работу по расширению сети видеонаблюдения и внедрению новых модулей искусственного интеллекта для повышения общего уровня общественной безопасности в регионе.
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