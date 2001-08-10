Прокурор Сахалина провёл встречу с работниками железнодорожных станций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исполняющим обязанности Сахалинского транспортного прокурора Кравченко И.В. 07.08.2026 проведена встреча с трудовым коллективом, членами семей участников специальной военной операциив Сахалинском центре организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД».

В ходе проведения мероприятия обсуждены вопросы в сфере функционирования и содержания объектов железнодорожного транспорта, соблюдения трудового законодательства, а также о возможностях получения работниками гарантированных государством мер социальной и материальной поддержки.

В завершение совещания участники рабочей встречи получили ответы на все интересующие вопросы.