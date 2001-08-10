От пустынного поля к центру отдыха: финальный этап преображения сквера Рыбакова в Рейдово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Курильском районе продолжаются работы по благоустройству сквера Рыбаков в селе Рейдово. Проект был выбран жителями в ходе Всероссийского голосования в 2025 году. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В его основе – в том числе предложения депутатов от Единой России, которые ранее вошли в Народную программу 2021 года.

Проектом предусмотрено создание сквера с прогулочными дорожками и зонами отдыха, газонами и малыми архитектурными формами, который может стать местом отдыха жителей острова и еще одной точкой притяжения для гостей Итурупа.

– Создание рекреации началось в 2024 году. В текущем году работы охватывают свыше 2 700 квадратных метров территории. Проектом предполагается создание современного, комфортного и эстетически привлекательного общественного пространства, которое станет в том числе площадкой для проведения культурных и социальных мероприятий, – отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Анна Сафина.

В этом году планируется обустроить дорожки и площадки набивным способом из сыпучих материалов с финишным слоем из отсева, а также уложить щебень. Выходную группу вымостят плитняком. Вдоль дорожек и площадок появятся газоны. В сквере установят две беседки, подвесные качели, восемь парковых скамей, урны и два информационных щита. Особое внимание уделено освещению - вдоль основной дорожки появится одиннадцать опор высотой в четыре метра со светодиодными светильниками.

К сегодняшнему дню основная часть работ выполнена. На объекте уже установлены скамейки, урны, обустроены переходы через ливнёвку. Дорожки выкладывают плитняковым камнем, сейчас рабочие тянут кабель для освещения. Кроме того, заказаны и оплачены малые архитектурные формы, гибкий бордюр, геотекстиль, столбы освещения, светильники, кабельная продукция, электрическое оборудование и комплектующие.

Ранее, в рамках реализации первого этапа, в сквере появилось современное бесшовное резиновое покрытие общей площадью более 570 квадратных метров вместо традиционного асфальта или плитки. По периметру ключевых зон установили бетонные бордюры, которые зонируют пространство и защищают покрытие от деформации. Тогда же в сквере установили детские игровые комплексы и качели.

Второй этап включал благоустройство соседней зоны. Там уложили резиновое покрытие и установили бортовой камень протяженностью более 170 метров. В этой зоне фокус внимания сместился на спорт. Там оборудовали полосу препятствий, установили комплекс для воркаута, тренажёр «Конь»", боксерскую стойку с мешком и парковые качели.

– Интересное получается пространство, необычное. С нетерпением ждем завершения работ, чтобы погулять тут с ребенком и в полной мере оценить новое место отдыха, – поделилась местная жительница ……

На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство 8 объектов. Среди них: скейт-парк и набережная на реке Излучная в Долинске, ярмарочная площадь в селе Новотроицком, набережная и площадь Ленина в Невельске, пешеходная зона на улице Школьной и территория вблизи автовокзала в Холмске, а также мемориал в Смирных. С 2019 года (с момента старта нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни») в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств.