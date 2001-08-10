Библиотека Сахалина стала сценой театрального и литературного фестиваля: вечер «Городской симфонии»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционная литературно-музыкальная площадка Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова прошла 13 августа в рамках фестиваля «Городская симфония». В этот раз программа была посвящена театру.
Центральным событием вечера стала постановка «Крутится колёсико у меня в груди» театральной студии «Счастливый случай». Программа объединила поэзию и театральное мастерство. В первой части зрители увидели этюды на стихи Валентина Гафта, Владимира Маяковского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Гарсиа Лорки, а также произведения негритянской народной поэзии и авторские стихи Виктории Крыловой. Музыкальное сопровождение номерам обеспечили гитара Анатолия Баллы и скрипка Анны Кравчук.
Вторая часть вечера была посвящена театральному искусству: зрители увидели чеховские произведения «Рассказ Егора» и «Предложение» в исполнении ведущих артистов студии. Ключевыми фигурами программы стали Николай Лабазов и Виктория Крылова.
Кроме того, на «Территории творчества» библиотека по-прежнему предлагала гостям различные интерактивы, непосредственно связанные с литературой: настольные игры, викторину «Тайна книжных страниц» и интеллектуальную викторину. Посетители проверяли свою эрудицию, угадывали произведения и авторов и проводили вечер в атмосфере читательского общения.
Театральный вечер стал ярким событием фестивальной программы и подарил зрителям возможность насладиться поэзией, музыкой и театральным искусством на открытом воздухе.
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