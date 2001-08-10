Поддержка матерей: как Сахалин помогает женщинам развиваться и работать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего за помощью к карьерным консультантам обратились 245 жительниц региона.

Женщины работают бухгалтерами, специалистами по кадрам, администраторами, делопроизводителями, воспитателями и помощниками воспитателей, специалистами социальной сферы, менеджерами и специалистами по работе с клиентами.

Для части мам новым профессиональным маршрутом стала работа на себя. С начала года 13 женщин зарегистрировались как самозанятые, еще две открыли ИП. Они развивают бухгалтерские и парикмахерские услуги, занимаются производством кондитерских изделий, разведением сельскохозяйственной птицы и доставкой продуктов питания.

Алина Макарова из села Красногорск Томаринского района решила превратить увлечение выпечкой в собственное дело и заняться изготовлением тортов, пирожных и капкейков — такой услуги в селе раньше не было. При поддержке Кадрового центра Алина подготовила и успешно защитила бизнес-план, а затем зарегистрировалась как самозанятая.

«Я давно хотела попробовать себя в этом направлении и понимала, что такая услуга в нашем селе нужна. Кадровый центр помог превратить идею в конкретный план, и теперь я готовлюсь принимать первые заказы», — рассказала женщина.

«Карьерные консультанты помогают женщинам выбрать решение под их жизненную ситуацию: подобрать подходящую вакансию, программу обучения или проработать идею собственного дела. Наша задача — выстроить понятный маршрут и довести его до результата», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Еще одно востребованное направление — профессиональное обучение. С начала года на него направили 45 женщин — на 50% больше, чем годом ранее. Уже 31 участница завершила программы, 14 после обучения нашли работу.

В числе выбранных программ — делопроизводство, кадровое делопроизводство со знанием 1С, уход за больными, парикмахерское дело, социальная работа, государственные и муниципальные закупки, веб-графика.

Получить новые профессиональные навыки бесплатно можно в том числе в рамках национального проекта «Кадры», запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина.

Поддержка женщин с детьми ведется и в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Одно из его направлений — помочь мамам возвращаться к профессиональной деятельности, получать новые навыки и находить возможности для самореализации.

Узнать обо всех доступных мерах поддержки сахалинки могут в любом филиале Кадрового центра или на портале «Работа России».