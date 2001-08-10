Идеи, дворы и уха у костра: первый день форума «ТОСтер на Сахалине»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый день всероссийского форума «ТОСтер» выдался по-настоящему насыщенным: от стратегических мозговых штурмов до высадки деревьев Дружбы и песен под гитару. Участники не только обсудили насущные вопросы городского хозяйства, но и закрепили теорию живыми делами в корсаковских дворах.

Утро началось с «Добрососедского мозгового штурма». Чтобы охватить максимум актуальных тем, организаторы разделили участников на три рабочие группы: «ТОС, УК, ТСЖ, ЖКХ - давайте вместе?» - искали точки соприкосновения управленцев и активистов;

«Молодежь в ТОС: возможности самореализации и роста» - обсуждали, как заинтересовать юное поколение;

«ТОС и демография: семейные ценности» - говорили о роли соседских сообществ в укреплении института семьи.

После продуктивной работы и короткого кофе-брейка настал черед практической части - экспедиции по территории корсаковских ТОС. Сначала с приветственным и обзорным словом выступил Александр Гавриленко, который познакомил гостей с историей и структурой местных территориальных общественных самоуправлений. А затем делегаты отправились во дворы, чтобы увидеть все своими глазами.