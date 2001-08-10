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Идеи, дворы и уха у костра: первый день форума «ТОСтер на Сахалине»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый день всероссийского форума «ТОСтер» выдался по-настоящему насыщенным: от стратегических мозговых штурмов до высадки деревьев Дружбы и песен под гитару. Участники не только обсудили насущные вопросы городского хозяйства, но и закрепили теорию живыми делами в корсаковских дворах.
Утро началось с «Добрососедского мозгового штурма». Чтобы охватить максимум актуальных тем, организаторы разделили участников на три рабочие группы: «ТОС, УК, ТСЖ, ЖКХ - давайте вместе?» - искали точки соприкосновения управленцев и активистов;
«Молодежь в ТОС: возможности самореализации и роста» - обсуждали, как заинтересовать юное поколение;
«ТОС и демография: семейные ценности» - говорили о роли соседских сообществ в укреплении института семьи.
После продуктивной работы и короткого кофе-брейка настал черед практической части - экспедиции по территории корсаковских ТОС. Сначала с приветственным и обзорным словом выступил Александр Гавриленко, который познакомил гостей с историей и структурой местных территориальных общественных самоуправлений. А затем делегаты отправились во дворы, чтобы увидеть все своими глазами.
Первой точкой стал двор ТОС «Советская, 58» (председатель - Вера Павловна Русакова), второй — ТОС «2 микрорайон» (председатель - Галина Николаевна Чернышенко). В обоих дворах состоялась торжественная церемония: в память о форуме активисты высадили деревья Дружбы - живые символы новых соседских связей и добрых историй.
Пока одни сажали деревья, ДВМетрия устроила для местных жителей настоящий «Соседский выходной»: для детей крутили сладкую вату, а для взрослых провели экспресс-консультации по вопросам недвижимости и ипотеки.
Кульминацией первого дня стала «Добрососедская зарница». На Солнечной поляне городского парка участников ждала не только интеллектуальная разминка: задачи на логику и смекалку о буднях соседских сообществ для них подготовил Сергей Кузнецов — заместитель директора Университета ТОС и руководитель всероссийского проекта «Добрые соседи». Главным сюрпризом стало гастрономическое сопровождение: Сахалинская ассоциация кулинаров и рестораторов «САКУРА» угостила всех ароматной ухой и рассыпчатым пловом.
Финал вечера выдался душевным: под открытым небом зазвучали песни у костра. Специальным гостем стала руководитель студии «АзАрт» Лада Мильченко — ее выступление моментально подхватили все участники, превратив обычную встречу в настоящий праздник с гитарой.
Впереди - второй день форума «ТОСтер на Сахалине»: истории добрососедства.
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