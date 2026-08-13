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17:53, 13 Августа 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область развивает институт нянь и ясли кратковременного пребывания

Сахалинская область развивает институт нянь и ясли кратковременного пребывания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суммарный коэффициент рождаемости в Сахалинской области составляет 1,7. Об этом губернатор Валерий Лимаренко сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что этот показатель выше среднего по стране. По словам губернатора, Сахалинская область входит в десятку лучших российских регионов по уровню рождаемости.
 
Для поддержки семей в регионе развивают институт профессиональных нянь. В сахалинском университете открыты специальные курсы: в прошлом году обучение прошли 300 человек, ещё столько же планируется подготовить в этом году.
 
К программе подключились несколько сотен предприятий. Если женщина решает выйти из декретного отпуска раньше, региональное правительство и работодатель оплачивают две трети стоимости услуг няни. Семья вносит оставшуюся треть.
 
Кроме того, в каждом муниципалитете создаются ясли кратковременного пребывания. Родители могут оставить там ребёнка на несколько часов, чтобы заняться необходимыми делами.
 
«Очень хорошие инновации», — оценил представленные меры Владимир Путин.
 
Источник: официальный сайт Президента России — kremlin.ru

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