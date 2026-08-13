Тихоокеанское
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17:24, 13 Августа 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

На острове Шумшу продолжат поиски и захоронение останков советских воинов

На острове Шумшу продолжат поиски и захоронение останков советских воинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал Президенту России Владимиру Путину о работе по сохранению памяти участников Курильской десантной операции 1945 года.

На острове Шумшу продолжаются поисковые работы. Обнаруженные останки советских военнослужащих торжественно захоранивают. Кроме того, на острове модернизируют территорию мемориала и создают мемориальный комплекс.
Очередные памятные мероприятия и торжественные захоронения запланированы на 18 августа. В работе участвуют поисковый отряд, Министерство культуры России, Тихоокеанский флот и военнослужащие.
«Не забывайте об этом», — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к главе региона.
Курильская десантная операция началась в августе 1945 года. Одним из её ключевых событий стал бой за остров Шумшу, где советские десантники совершили подвиг и разгромили укреплённые японские войска.
 
Источник: официальный сайт Президента России — kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

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