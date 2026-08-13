Владимиру Путину показали, как сахалинские школьники собирают и программируют беспилотники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин посетил среднюю общеобразовательную школу города Курильска имени Героя Российской Федерации Эдуарда Норполова.

Во время осмотра учебного заведения главе государства представили систему обучения школьников сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами. Особенность программы заключается в том, что детям выдают не готовые дроны, а специальные конструкторы.

Ученики 2–4-х классов самостоятельно собирают небольшие аппараты «Вжик», после чего осваивают групповые полёты беспилотников.

Школьники 5–8-х классов работают с более сложными дронами мультироторного типа. Такие аппараты могут выполнять практические задачи: обследовать реки по заданиям регионального министерства экологии, искать заторы, а также проводить мониторинг дорог и других линейных объектов.

Старшеклассники собирают и осваивают беспилотники самолётного типа.

Представители школы также рассказали президенту, что Сахалинская область стала инициатором новой компетенции чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» — ремонта беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в регионе готовят ещё одно направление, связанное с управлением группой беспилотников.

Источник: официальный канал «Кремль. Новости» в MAX — https://max.ru/news_kremlin/AZ_5V8KDeHY

Фото: Владимир Путин знакомится с разработками школьников в области беспилотных летательных аппаратов в школе Курильска. стоп-кадр из видео официального канала Кремля в MAX.