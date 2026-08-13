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13:55, 13 Августа 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

В Корсакове открылся III Всероссийский форум «ТОСтер на Сахалине: истории добрососедства»

В Корсакове открылся III Всероссийский форум «ТОСтер на Сахалине: истории добрососедства»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвященное развитию территориального общественного самоуправления, реализуется Ресурсным центром социально-делового взаимодействия Торгово-промышленной палаты Сахалинской области совместно с Ассоциацией НООСО.
В этом году в качестве модераторов выступили эксперты из Калининграда, Москвы, Иркутска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. С приветственным словом к участникам форума обратились представители ТОС Республики Крым.
В открытии форума приняли участие глава Корсаковского муниципального округа Наталья Юрьевна Куприна, исполняющий обязанности министра ЖКХ Сахалинской области Александр Меноевич Ли, директор департамента внутренней политики Правительства Сахалинской области Екатерина Николаевна Сидорина, вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Фаритович Хайбриев.
Участников форума ждет насыщенная двухдневная программа на территории Корсаковского муниципального округа: общение с экспертами, лекции, «Добрососедский мозговой штурм», встречи с местными активистами ТОС, «Добрососедская зарница», модное дефиле и коллективное творчество.
Всероссийский форум «ТОСтер на Сахалине: истории добрососедства» реализуется в островном регионе при финансовой поддержке Правительства Сахалинской области.

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