Продолжается реконструкция системы водоснабжения в селе Взморье Долинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе продолжается реконструкция системы водоснабжения в селе Взморье. Работы ведутся в соответствии с утверждённым планом, отставание отсутствует. Объект строится по контракту, заключённому с ООО СМК «Энерготехсервис», завершение работ запланировано на 2028 год.

На сегодняшний день на площадке выполнены очистка территории строительства, подготовка подъездной дороги, монтаж водоотводных лотков, разработаны котлованы под здание станции водоподготовки, скважины и резервуары чистой воды. Ведётся прокладка сетей водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения. В течение месяца ожидается поставка станции водоподготовки.

— Обеспечение жителей качественной питьевой водой — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами губернатор Валерий Лимаренко. Водозабор, построенный ещё в советское время, давно исчерпал свой ресурс. С вводом нового объекта люди получат воду, соответствующую всем современным требованиям. Работы идут ритмично, подрядчик с поставленными задачами справляется, — отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Ли.

В 2026 году предстоит проложить 1295,6 метра сетей водоснабжения и смонтировать фундамент станции ВОС. В 2027 году запланированы монтаж двух резервуаров объёмом 260 кубометров каждый, установка модульных насосных станций, прокладка сетей электроснабжения и устройство подъездной дороги. В 2028 году будут выполнены пусконаладочные работы, благоустройство территории, установка систем видеонаблюдения и охраны, монтаж ограждения и уличного освещения.

Проектная мощность водозабора составит почти 100 кубометров в сутки, что полностью обеспечит потребности села в чистой питьевой воде.

— Строительство водозабора в активной стадии, основные конструкции и оборудование начнут монтировать уже в сентябре, сразу после прибытия станции водоподготовки. Важно, что все этапы синхронизированы и идут без сбоев, — подчеркнула временно исполняющая обязанности мэра Долинского района Наталья Хиценко.

Обновление системы водоснабжения во Взморье — часть масштабной работы, проводимой в поддержку федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», включенного по решению Президента России Владимира Путина в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».