В селе Краснополье Углегорского района состоялось торжественное вручение ключей 24 семьям, которые переезжают из аварийного жилого фонда. Сахалинцев ждут комфортные квартиры в новом трехэтажном доме на улице Юбилейной.

Народная программа Единой России, принятая в 2021 году, за 5 лет помогла улучшить жилищные условия для более 25 тысяч сахалинцев и курильчан. Благодаря партийной стратегии, направленной на обеспечение населения комфортной средой, в городах и поселках Сахалинской области строится новое жилье взамен ветхого и аварийного. Краснополье — еще один пример того, как системная работа властей региона с поддержкой на законодательном уровне помогла изменить жизнь людей к лучшему.

В новом доме 24 квартиры: 6 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. В каждой сделали косметический ремонт в светлых тонах, установили сантехнику, электроплиты и водонагреватели. Придомовую территорию благоустроили и оборудовали детскую площадку.

«Мы жили в очень старом доме, которому уже 80 лет. Все сыпалось, рушилось. Смысла никакого ремонтировать уже не было. Мы так ждали новоселья. Новая квартира просто шикарная! Мы очень рады. Будем жить там с мамой-инвалидом», — поделилась новосел, жительница села Краснополье Светлана Павенская.

Переселение из аварийного фонда остается приоритетом в работе правительства Сахалинской области. Работа будет идти до тех пор, пока каждый нуждающийся не переедет в комфортный дом.

«Каждое подобное событие — это не просто праздник для островитян, которые переезжают в более комфортные, современные, безопасные условия. Это подтверждение того, что Народная программа Единой России в течение прошедших пяти лет стала инструментом, который действительно изменяет зинть граждан к лучшему. Ведь повышение качества жизни россиян — это та глобальная цель, к которой стремится партия, выходя с законодательными инициативами и обеспечивая их принятие на всех уровнях. Результат налицо: еще 24 семьи на Сахалине теперь будут жить в уютных, светлых квартирах. А счастливые улыбки на лицах людей — главное признание того, что наша работа была не напрасной», — подчеркнула руководитель регионального исполнительного комитета Сахалинского регионального отделения Единой России Ирина Киселева.

Расселение ветхого фонда стало не только одним из направлений Народной программы 2021 года. Механизмы по обеспечению населения новым комфортным жильем, предложенные федеральным парламентом, в том числе депутатами от фракции «Единой России», вошли в национальный проект «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент РФ Владимир Путин.