«РВК‑Сахалин» заняла 2 место в конкурсе регионального Министерства экологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК‑Сахалин» заняла второе место в конкурсе Министерства экологии и устойчивого развития Сахалинской области "Зеленая инициатива" в подноминации "Зеленая корпоративная ответственность".
Конкурс Министерства экологии и устойчивого развития Сахалинской области традиционно собирает ведущие предприятия и организации, чья деятельность напрямую связана с воздействием на окружающую среду. Участники представляют проекты по снижению сбросов и выбросов, внедрению ресурсосберегающих технологий, модернизации инфраструктуры и просвещению населения. Экспертный совет оценивает не только количественные показатели (объемы снижения нагрузки, эффективность оборудования), но и долгосрочный эффект инициатив, их масштабируемость и вклад в достижение региональных экологических целей. Именно по этой совокупности критериев «РВК‑Сахалин» вошел в число лидеров и удостоилась второго места. Победители и призеры станут участниками общественного голосования премии «Сахалинский маяк».
Значимый вклад компании в улучшение экологической обстановки связан с последовательным внедрением современных технологий на объектах водоснабжения и водоотведения. В частности, предприятие активно применяет максимально эффективные и безопасные для окружающей среды методы обеззараживания питьевой воды (с помощью очищенной поваренной соли экстра-класса), позволяющие минимизировать использование агрессивных реагентов и снизить объем образующихся побочных продуктов очистки. Такой подход соответствует принципам «зеленой» экономики и обеспечивает баланс между надежностью коммунальной инфраструктуры и сохранением природных ресурсов.
А новые очистные сооружения в Аниве помогают очистке одноименного залива — одной из ключевых природных зон побережья. Ввод объекта позволяет значительно снизить объем загрязняющих веществ, поступающих в акваторию, что положительно скажется на состоянии прибрежной экосистемы и повысит рекреационную ценность территории.
«Для нас забота об экологии — это неотъемлемая часть ежедневной работы и долгосрочной стратегии развития. Мы последовательно внедряем максимально эффективные и безопасные для природы технологии обеззараживания, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой без ущерба для окружающей среды. Наша цель — не просто соответствовать нормативам, а опережать их, снижая нагрузку на экосистему и формируя устойчивую инфраструктуру для будущих поколений», — отметил генеральный директор «РВК‑Сахалин» Алексей Смоленский.
Компания также уделяет внимание просветительской деятельности, направленной на формирование ответственного отношения жителей к использованию водных ресурсов и предотвращение загрязнения канализационных сетей. В числе реализуемых инициатив — информационные кампании о недопустимости сброса бытовых отходов в канализацию, совместные акции с волонтерами и экологическими объединениями, а также образовательные проекты для школьников и студентов. Такой комплексный подход позволяет не только улучшать технологические процессы, но и менять поведенческие модели, формируя культуру бережного отношения к воде.
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