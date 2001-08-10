Сахалинские Акулы завершили турнир Беляева в Череповце вторыми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Череповце завершился турнир по хоккею среди молодежных команд памяти летчика-космонавта П.И. Беляева. В заключительном матче «Сахалинские Акулы» встречались с ярославским «Локо-76» - прошлогодним победителем мемориала.

Ярославцы активно начали первый период и захватили инициативу, практически не впуская в свою зону форвардов с Дальнего Востока, но все-таки счет открыли сахалинцы. Самый молодой игрок команды – Велимир Миначев в ближнем бою мастерски разобрался с вратарем ярославцев, а через две минуты Кирилл Левандовский увеличил счет. На семнадцатой минуте «Локо-76» использовали большинство и сократили счет, но до конца периода ярославцы уже сами остались в двойном меньшинстве, которое реализовал Антон Плехов. К середине второго периода «Локо-76» счет сравняли, которой продержался до 56-ой минуты. Матвей Халилов из офиса Овечкина прошил вратаря ярославской команды и установил итоговый счет в матче – 4:3 победа «Сахалинских Акул», которые как и в прошлом году завершают этот турнир на втором месте.

По регламенту турнира команды играли полные овертаймы продолжительностью пять минут. В матче с «Локо-76» в овертайме «Акулы» забросили три шайбы усилиями Даниила Матвеева, Матвея Мегалинского и Матвея Халилова.

Вратарь «Сахалинских Акул» признан лучшим в своем амплуа на турнире!

Напомним, что на турнире памяти П.И. Беляева «Сахалинские Акулы» обыграли две череповецкие команды – «Металлург» (6:2) и «Алмаз» (3:2), а также уступили «Красной Машине Атлант» (2:5).

Следующий матч «Сахалинские Акулы» проведут в Москве, 19 августа. Соперник – МХК «Динамо» Москва.

Сезон 2026-2027 в Олимпбет Чемпионате Молодежной хоккейной лиги «Сахалинские Акулы» начнут в Санкт-Петербурге 9 сентября с командой «СКА-1946». На Сахалине, первый домашний матч пройдет 19 сентября – в гости к «Акулам» прилетят столичные «Крылья Советов».