Южносахалинцев приглашают принять участие в фестивале «Альтернативное Видение»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участниками фестиваля некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни «Альтернативное Видение» могут стать школьники, студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций, работающая молодежь от 14 до 35 лет.
Для этого до 30 сентября необходимо подать заявку в электронном виде на сайте проекта www.avi-fest.ru и прикрепить ссылку на видеоролик. Там же можно ознакомиться с положением и более подробной информацией о фестивале.
Победителей и лауреатов наградят дипломами и ценными призами по номинациям.
Организатором фестиваля выступает компания «Dyshes production» при поддержке комитета по делам молодежи администрации города Барнаула.
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