Южносахалинцев приглашают принять участие в фестивале «Альтернативное Видение»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участниками фестиваля некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни «Альтернативное Видение» могут стать школьники, студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций, работающая молодежь от 14 до 35 лет.

Для этого до 30 сентября необходимо подать заявку в электронном виде на сайте проекта www.avi-fest.ru и прикрепить ссылку на видеоролик. Там же можно ознакомиться с положением и более подробной информацией о фестивале.

Победителей и лауреатов наградят дипломами и ценными призами по номинациям.

Организатором фестиваля выступает компания «Dyshes production» при поддержке комитета по делам молодежи администрации города Барнаула.