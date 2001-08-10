Сахалинцев просят не подкармливать собак без владельцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области обращается к жителям с настоятельной просьбой не подкармливать животных, у которых отсутствуют владельцы. Благие намерения граждан, направленные на помощь четвероногим, зачастую приводят к обратному эффекту и создают серьезные угрозы безопасности населения.
Регулярное предоставление пищи в одних и тех же локациях приучает собак держаться вместе: в группе иерархия и территориальная агрессия многократно возрастают, из-за чего любой прохожий может быть воспринят животными, как конкурент за пищевой ресурс, что нередко приводит к нападениям. Кроме того, уличные животные являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для здоровья людей и домашних питомцев. Собаки, привыкшие к легкому источнику питания на улице, постепенно дичают и перестают доверять человеку, что критически усложняет их последующий гуманный отлов, проведение карантинных мероприятий, вакцинацию, стерилизацию и поиск новых владельцев.
Специалисты ведомства подчеркивают, что решением проблемы является системный подход — обеспечение надлежащих условий содержания, лечение, вакцинация, стерилизация и активный поиск дома для животного через профильные службы.
Если вы заметили на улице собаку без владельца, проявляющую немотивированную агрессию и не маркированную, необходимо сообщить об этом специалистам для организации профессионального отлова. С понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00, работает горячая линия министерства ЖКХ. Позвонить можно по бесплатному номеру 8-800-302-00-65 или на короткий номер *0065 (с мобильного). Также работает прием заявок через мессенджер MAX по номеру +7-924-884-42-03. При обращении в мессенджер нужно указать ваше имя и фамилию, точный адрес, номер телефона и описать проблему. Кроме того, заявку на отлов животных можно подать через сервис «Сахалин. Онлайн».
Жители Южно-Сахалинска могут обращаться напрямую в департамент городского хозяйства. В будни (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00) работает телефон 300-765 (добавочные 1, 2). В выходные и праздники заявки принимают по номеру 300-475.
Кроме того, проблема увеличения численности животных без владельцев имеет и другую сторону — безответственное отношение хозяев. С начала года в регионе уже отловлено более 1441 таких животных. Стаи часто пополняются за счет выброшенных питомцев, находящихся на самовыгуле.
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