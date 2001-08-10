В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочее совещание, посвященное вопросам организации обращения с отходами отработанных автопокрышек, состоялось под председательством заместителя председателя Правительства Алексея Римши. Ключевой темой встречи стало формирование эффективной системы накопления, обработки и вовлечения получаемой в результате утилизации шин продукции в хозяйственный оборот.
На данный момент по поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко определены места накопления во всех муниципальных образованиях, выстроена логистика и отобраны компании, осуществляющие их последующую утилизацию.
– Действующее законодательство запрещает размещение изношенных шин на полигонах. Учитывая, что резина обладает полезными свойствами и подлежит повторной переработке, данное направление требует дальнейшего развития. На территории области уже действуют профильные предприятия, однако вопрос их дальнейшей системной загрузки нуждается в комплексной проработке, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
На сегодняшний день в области работают три основных оператора по переработке шин. Их совокупная мощность составляет 3800 тонн в год. Дополнительно ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» осуществляет вывоз отходов отработанных шин и покрышек для утилизации в Приморский край (около 400 тонн в год).
В рамках повестки были рассмотрены практические шаги по наращиванию мощностей по утилизации. В ходе совещания была отмечена важность создания конечного спроса на продукцию переработки. В Южно-Сахалинске уже есть примеры успешного использования резиновой крошки: местные предприятия, такие как «ЭкоШина-Сахалин», перерабатывают шины в крошку, которая затем идет на производство бесшовных покрытий для детских и спортивных площадок. Однако для масштабирования этого опыта на весь регион и использования продукта в дорожном строительстве требуются дополнительные научно-методические решения.
С докладами выступили ведущие эксперты. Заместитель начальника Управления перспективных технологий и стандартизации ФАУ «РОСДОРНИИ», кандидат технических наук Владимир Марьев представил результаты научно-исследовательских работ по применению резиновой крошки в дорожных одеждах, технико-экономические показатели, а также предложения по нормативно-техническому регулированию использования данного вида сырья на территории Сахалинской области. В частности, были рассмотрены технологии модификации битума резиновой крошкой, так называемый «мокрый» способ, что позволяет улучшить технико-экономические показатели асфальтобетонных смесей и повысить их эксплуатационные характеристики.
Практический опыт и возможные способы использования получаемой продукции на территории муниципалитетов представила заместитель руководителя ГКУ «Дирекция по реализации программ в сфере ЖКХ СО», руководитель центра компетенций по формированию комфортной городской среды Виктория Доля.
Руководители компаний ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» и ООО «Экошина-Сахалин» озвучили свои производственные мощности по переработке, существующие проблемы и предложения по совершенствованию механизмов вовлечения получаемой продукции во вторичный оборот.
Подводя итоги, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Алексей Римша поручил проработать механизмы применения резиновой крошки при реализации региональных инфраструктурных проектов, сформировать устойчивый спрос на продукцию её переработки во всех муниципальных образованиях региона, а также дополнительно использовать этот материал на спортивных объектах и территориях социальных учреждений.
Переход к экономике замкнутого цикла в сфере обращения с отходами шин станет важным шагом к улучшению экологической обстановки и развитию «зеленой» экономики в Сахалинской области.
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