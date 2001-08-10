Сотрудники АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» провели в экологическом лагере «Родник» квест ко Дню китов и дельфинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В канун Всемирного дня китов и дельфинов воспитанники детского экологического лагеря «Родник» встречали гостей из проекта «Сахалин-1». Сотрудники Управления по охране окружающей среды АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочернее общество «Роснефти») рассказали ребятам о морских гигантах, показали оборудование, используемое для полевых наблюдений, и провели тематический квест.

Проект «Сахалин-1» поддерживает программы иследования и мониторинга охотоморской популяции серых китов уже почти 30 лет. За эти годы был собран огромный массив данных самого широкого спектра исследований, благодаря которому сахалинские серые киты по праву считаются одними из самых хорошо изученных китов в мире.

Чтобы воспитанники «Родника» могли больше узнать о китах из первых рук, были организованы три тематических станции. Переходя от одной к другой, команды общались с экологами – какие бывают виды китообразных, чем они питаются, по каким признакам ученые отличают одного кита от другого и какое используют оборудование для наблюдений и исследований. Тут же на месте можно было проверить свои знания о морских млекопитающих, определить вид кита по записи его песни или развеять популярные мифы. Одна станция была посвящена китовой эстафете: ребята соревновались на скорость «великой миграции», а на дистанции «эхолокация» ориентировались на слух. В подарок от организаторов победители и призёры получили памятные сувениры, а всем участникам квеста достались мягкие игрушки: киты, орланы и нерпы.

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля. Именно в этот день в 1982 году Международная китобойная комиссия приняла решение о полном запрете коммерческого промысла китов с целью их защиты и сохранения. Серые киты охотоморской популяции считались исчезнувшими, но были вновь замечены в 80-х годах 20 века на северо-восточном шельфе Сахалина. Поддержка нефтяников позволила провести исследования генетического состава популяции, пространственно-временного распределения по кормовым участкам, а также акустический мониторинг окружающей обстановки. Были изучены поведение китов, их объекты питания, и составлен обширный фотокаталог с «паспортными» данными на каждого кита, когда-либо замеченного у берегов Сахалина.

Данные исследований позволили создать эффективную программу защиты морских млекопитающих. За годы исследований ученые выяснили, что их количество с каждым годом растёт, а темпы прироста составляют порядка 4,3-5,3%. Ежегодно число приходящих на нагул китов оценивается в 200 особей. Но самое важное, за всё время производства работ в рамках проекта «Сахалин-1» не было зарегистрировано ни одного инцидента с морскими млекопитающими