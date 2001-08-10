В Южно-Сахалинске прошли первые ходы традиционного «Кубка ГК «Гидрострой»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любители дебютов и эндшпилей дождались главного шахматного события лета в островном регионе. В Южно-Сахалинске сделаны первые ходы традиционного «Кубка ГК «Гидрострой». Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Впервые он был проведён в 2014 году, и за дюжину лет вполне заслужил эпитет «легендарный». Для того, чтобы сорвать гидростроевский «джек-пот» на Сахалин приезжали международные гроссмейстеры, члены сборной команды России, участники Кубка мира и многих других престижных турниров.

В этом году стартовый лист вновь пестрит аббревиатурами МГ и ММ (международный гроссмейстер и международный мастер), а это значит, что поклонников шахмат ждут две недели бесконечных матов и филигранно разыгранных окончаний.

Организаторы, как обычно, не спускаются со своей высоты. Они не только гарантировали шикарный призовой фонд, но и насытили программу фестиваля разнообразием активностей.

Шахматисты смогут проверить свои скиллы в турнирах по блицу и быстрым шахматам, этапах Кубка России по классическим шахматам и решению композиций, всероссийских соревнования по классическим шахматам, рапиду и решению композиций среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Но и это еще не всё! Обязательная программа дополнена детским блиц-турниром и турниром по «шведским» шахматам.

А начало всему этому многообразию положил блиц-турнир «Кубок ГК «Гидрострой», собравший 68 участников от Москвы до самых до окраин.

Первое место занял рейтинг-фаворит Вадим Звягинцев из Москвы. Однако его путь на вершину не был усыпан пешками. Он ни разу за все 13 туров не возглавлял таблицу в гордом одиночестве. Да и в целом ему не удалось добиться единоличной победы. Вровень с ним финишировал Константин Сек из Приморья. В активе обоих – по 9,5 очков. Но Звягинцев опередил приморского шахматиста по дополнительным показателям.

На пол-очка от лидеров отстали (в порядке занятых мест) Эрик Обгольц (Новосибирская область), Максим Тимошин (Красноярский край), Михаил Парецкий (Сахалинская область), Дмитрий Кряквин (Крым), Тимур Иванов (Бурятия), Александр Москаленко (Сахалинская область).

Блестящего успеха добился 16-летний Михаил Парецкий из Корсакова, который в компании титулованных шахматистов чувствовал себя как неудержимая проходная пешка вблизи поля превращения и заслуженно сумел замкнуть ТОП-5.

В верхнюю треть турнирной таблицы также пробились сахалинцы Дмитрий Ден (12-е место), Артем Российченко (13-е), Егор Макаров (15-е), Артем Хуснулгатин (16-е), Владислав Черняев (17-е), набравшие по 8 очков.

Лучший результат среди женщин показала Виктория Будаева из Бурятии (7,5 очков и 24-е место), а ветеранский приз увозит в Холмск Владимир Юрьев (7 очков и 27-е место).